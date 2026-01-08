Il 2 gennaio, un colpo di arma da fuoco ha danneggiato una vetrata del 12° piano degli uffici della Procura Generale di Napoli. L’Anm ha commentato l’accaduto evidenziando come questo episodio rifletta un clima di crescente delegittimazione della magistratura, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle istituzioni giudiziarie.

Il 2 gennaio la scoperta: un colpo d’arma da fuoco ha perforato una vetrata del 12° piano degli uffici del Palazzo di Giustizia di Napoli. A quel piano ha sede la Procura Generale guidata da Aldo Policastro. Probabilmente il colpo è stato esploso da un fucile: indaga la Mobile guidata da Giovanni Leuci. Se si sia trattato di un attentato, anche con un drone modificato, o dei ‘festeggiamenti’ di fine anno – ipotesi al momento più plausibile – lo accerteranno le indagini di competenza della Procura di Roma, trattandosi di reati ai danni di un ufficio di magistratura del distretto di Napoli. Peraltro nella notte di San Silvestro a Napoli, sono stati trovati fori d’arma da fuoco anche nelle finestre dell’azienda di trasporto Eav, e anche su questo episodio sta indagando la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari agli uffici della Procura Generale di Napoli, l’Anm: “Effetto di un crescente clima di delegittimazione della magistratura”

Leggi anche: Colpo d’arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale: indagini in corso

Leggi anche: Sparo contro ufficio della procura generale di Napoli, Policastro: “In corso verifiche”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, spari contro il Tribunale: centrato l’ufficio del Pg; Napoli, fucilata contro la Procura generale: vetrata in frantumi nella Torre C; Spari contro il Tribunale di Napoli: proiettile sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano; La sparatoria a Monreale, la procura chiude le indagini: in tre accusati di strage.

Sparo contro ufficio della procura generale di Napoli: Policastro, in corso verifiche - "Il grave e spiacevole fatto accaduto è oggetto di approfondita verifica da parte degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria competenti, nei quali ripongo assoluta fiducia e ai quali è ass ... ansa.it