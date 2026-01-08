Spari agli uffici della Procura Generale di Napoli l’Anm | Effetto di un crescente clima di delegittimazione della magistratura
Il 2 gennaio, un colpo di arma da fuoco ha danneggiato una vetrata del 12° piano degli uffici della Procura Generale di Napoli. L’Anm ha commentato l’accaduto evidenziando come questo episodio rifletta un clima di crescente delegittimazione della magistratura, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle istituzioni giudiziarie.
Il 2 gennaio la scoperta: un colpo d’arma da fuoco ha perforato una vetrata del 12° piano degli uffici del Palazzo di Giustizia di Napoli. A quel piano ha sede la Procura Generale guidata da Aldo Policastro. Probabilmente il colpo è stato esploso da un fucile: indaga la Mobile guidata da Giovanni Leuci. Se si sia trattato di un attentato, anche con un drone modificato, o dei ‘festeggiamenti’ di fine anno – ipotesi al momento più plausibile – lo accerteranno le indagini di competenza della Procura di Roma, trattandosi di reati ai danni di un ufficio di magistratura del distretto di Napoli. Peraltro nella notte di San Silvestro a Napoli, sono stati trovati fori d’arma da fuoco anche nelle finestre dell’azienda di trasporto Eav, e anche su questo episodio sta indagando la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
