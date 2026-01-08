Spagna accordo tra Stato e Chiesa sugli abusi
In Spagna, governo e Chiesa hanno raggiunto un accordo volto a risarcire le vittime di abusi. L’intesa prevede misure di supporto e riconoscimento, sottolineando l’importanza di affrontare con trasparenza queste vicende. La collaborazione tra le parti mira a garantire giustizia e tutela per le persone coinvolte, rafforzando il percorso di chiarezza e responsabilità nel settore.
A Madrid intesa tra governo e Chiesa per il risarcimento delle vittime di abusi. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
