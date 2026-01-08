Spagna accordo tra Stato e Chiesa sugli abusi

In Spagna, governo e Chiesa hanno raggiunto un accordo volto a risarcire le vittime di abusi. L’intesa prevede misure di supporto e riconoscimento, sottolineando l’importanza di affrontare con trasparenza queste vicende. La collaborazione tra le parti mira a garantire giustizia e tutela per le persone coinvolte, rafforzando il percorso di chiarezza e responsabilità nel settore.

La Chiesa cattolica spagnola risarcirà le vittime di abusi sessuali - Giovedì la Chiesa cattolica spagnola ha firmato un accordo di collaborazione con lo Stato in cui si impegna a risarcire le persone che da minorenni hanno subito abusi sessuali da parte del clero spagn ... ilpost.it

Intesa tra Spagna e Chiesa per risarcimento vittime di abusi - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

