Spaccata al Green Bar | arrestato uno dei tre malviventi
Nella notte, al Green Bar di via Colombo a Monselice, si è verificata una spaccata. Le forze dell'ordine hanno arrestato in flagranza un giovane di 20 anni, italiano di seconda generazione, con origini marocchine e residente a Ponso. L'intervento ha impedito il furto e portato all'arresto del sospettato.
Spaccata al Green Bar di via Colombo a Monselice: arrestato in flagranza di reato un ventenne italiano di seconda generazione, nato da famiglia marocchina e residente a Ponso. In fuga due complici. Nel corso della notte tra il 6 e il 7 gennaio, durante le attività di controllo del territorio nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Ladri in casa, l'anziano li vede e spara: caccia a uno dei tre malviventi. Nello scontro uno dei delinquenti è stato colpito da un proiettile
Leggi anche: Rapina con pistola nella boutique Rolex, arrestato a Milano uno dei due malviventi: fermato in stazione Centrale
Spaccata al Green Bar: arrestato uno dei tre malviventi - E' un italiano di seconda generazione di 20 anni dimorante a Ponso che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Monselice con un sacco pieno di 501 ... padovaoggi.it
Quartu Sant’Elena, furti e raid vandalici all’ordine del giorno: scatta l’allarme- Stanotte spaccata alla Pizzeria Green House in viale Leonardo Da Vinci a Capitana" - facebook.com facebook
Spaccata nella notte fra sabato e domenica dicembre , a Verdello, ai danni del negozio Starphone, specializzato nella riparazione di smartphone e tablet. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.