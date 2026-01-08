Spaccata al Green Bar | arrestato uno dei tre malviventi

Nella notte, al Green Bar di via Colombo a Monselice, si è verificata una spaccata. Le forze dell'ordine hanno arrestato in flagranza un giovane di 20 anni, italiano di seconda generazione, con origini marocchine e residente a Ponso. L'intervento ha impedito il furto e portato all'arresto del sospettato.

Quartu Sant’Elena, furti e raid vandalici all’ordine del giorno: scatta l’allarme- Stanotte spaccata alla Pizzeria Green House in viale Leonardo Da Vinci a Capitana" - facebook.com facebook

Spaccata nella notte fra sabato e domenica dicembre , a Verdello, ai danni del negozio Starphone, specializzato nella riparazione di smartphone e tablet. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.