Sp3 Bientinese il punto sui lavori | attesa la riapertura per fine gennaio

La Sp3 Bientinese, chiusa al traffico per lavori, è in fase di avanzamento sotto la gestione della Provincia di Pisa. Gli interventi sono in corso e si prevede la riapertura della strada entro la fine di gennaio. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni sui tempi di completamento.

Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla Sp3 Bientinese, attualmente chiusa al traffico per consentire gli interventi. In questi giorni è in corso la gittata sulla parte centrale della infrastruttura. Meteo permettendo, gli interventi saranno conclusi a fine gennaio.

