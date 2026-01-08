Sotto la Luce di Betlemme. Veglia per Crans-Montana.

Sotto la luce di Betlemme, si svolge a Villanova una veglia in memoria delle vittime dell’attacco al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto il 1° gennaio. Un momento di riflessione e preghiera per ricordare Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e i giovani italiani coinvolti in questa tragedia.

L’orrore, il dolore e ora la preghiera. Domani, a Villanova, una veglia ricorderà Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi, i ragazzi italiani morti nell’inferno del disco bar le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, il 1° gennaio. "I figli di tutti", anche per Struttura Tornaghi, la scuola dell’infanzia-centro ricreativo della frazione di Bernareggio che invita a ritrovarsi alle 20.45 in via Lanfranconi, 5. "Ci sarà la stella luminosa sul cancello a guidare chi desidera venire. Per questi ragazzi, per i loro genitori, per i giovani, per tutte le persone che continuamente sono massacrate in guerra e per i nostri figli", spiega l’ex asilo delle suore oggi gestito dall’associazione “Ponte tra i popoli“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

