Sostenibilità infrastrutture e servizi alla persona Povegliano disegna il suo domani

Povegliano Veronese ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, puntando su sostenibilità, infrastrutture e servizi alla persona. Questa scelta riflette l’impegno del Comune nel pianificare un futuro equilibrato e responsabile, con attenzione alle esigenze della comunità e allo sviluppo sostenibile del territorio. La pianificazione finanziaria rappresenta un passo importante per consolidare e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Nel dicembre scorso, Il consiglio comunale di Povegliano Veronese ha dato il via libera al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il solido documento programmatico è stato concepito per garantire l'equilibrio dei conti e per rispondere con precisione a necessità attese da anni.

