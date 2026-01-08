Sorpasso azzardato di un' auto bus si ribalta | gravi marito e moglie feriti anche i 4 figli

Un incidente stradale in Svezia ha coinvolto una famiglia benacense, con un'auto che ha effettuato uno sorpasso azzardato causando il ribaltamento di un autobus. Sono rimasti gravemente feriti un marito e una moglie, mentre quattro figli sono rimasti feriti. La notizia ha suscitato preoccupazione nell’Alto Garda, dove la famiglia è conosciuta. Sono in corso approfondimenti sulle cause dell’incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente stradale avvenuto in Svezia sta tenendo particolarmente in apprensione l’Alto Garda, visto il coinvolgimento nello stesso di una famiglia benacense. Il riferimento è allo schianto avvenuto lo scorso 2 gennaio quando un autobus a due piani, carico di turisti, è finito fuori strada. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Auto contro bus: feriti 8 studenti e l’autista, morto il guidatore. Che aveva la patente sospesa per un altro sorpasso azzardato Leggi anche: Incidente stradale mortale, sorpasso folle: auto con marito e moglie travolta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sorpasso azzardato, schianto tra due auto: 3 morti. Due erano marito e moglie, ferito anche il figlio; Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo; Milano, esplode petardo e perde la mano sinistra: come sta il bambino di 12 anni ricoverato al Niguarda; Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie. Sorpasso azzardato di un'auto, bus si ribalta: gravi marito e moglie, feriti anche i 4 figli - Un incidente stradale avvenuto in Svezia sta tenendo particolarmente in apprensione l’Alto Garda, visto il coinvolgimento nello stesso di una famiglia benacense. bresciatoday.it

Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo - Un sorpasso azzardato, poi lo schianto, micidiale con l'auto che sopraggiungeva in direzione opposta. msn.com

Frontale a Bergamo, 3 morti. Probabile causa un sorpasso azzardato - Un sorpasso azzardato e forse a velocità elevata, in un tratto della tangenziale sud di Bergamo già teatro di diversi incidenti - ansa.it

Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.