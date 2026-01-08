Sopralluogo dei tecnici in via Monfalcone | la situazione dopo lo sgombero del 23 dicembre

Il 7 gennaio sono iniziati i sopralluoghi in via Monfalcone 71, dopo lo sgombero del 23 dicembre. Tecnici incaricati stanno valutando la condizione strutturale dell’edificio, interessato da un’ordinanza di sgombero. La verifica, condotta da un ingegnere, coinvolge cinque dei sei proprietari dell’immobile, esclusi i titolari del primo piano. L’intervento mira a valutare lo stato dell’edificio e le eventuali misure necessarie per la sicurezza.

Sono cominciate mercoledì 7 gennaio in via Monfalcone 71 le operazioni di verifica strutturale a cura di un ingegnere incaricato da cinque dei sei proprietari dell'edificio (eccezion fatta per i titolari del primo piano) oggetto, lo scorso 23 dicembre, di un'ordinanza di sgombero, rispetto alla. Scontro sullo sgombero di via Monfalcone: sindaca pungente, coppia evacuata risponde per le rime. Sopralluogo dei tecnici in via Monfalcone: la situazione dopo lo sgombero del 23 dicembre - Cinque proprietari dei sei appartamenti dell'edificio, hanno incaricato un ingegnere strutturista che il 7 gennaio ha effettuato un sopralluogo al piano terra dello stabile, dove era stata riscontrata ...

