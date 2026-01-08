sono grato a christian chivu

Christian Chivu ha espresso gratitudine, ricordando i progressi della sua squadra. In una recente intervista a DAZN, dopo Genoa-Inter, ha sottolineato come, cinque mesi fa, l’obiettivo fosse evitare l’ultima posizione, mentre ora si lavora per migliorare e raggiungere obiettivi più ambiziosi. Questa evoluzione testimonia l’impegno della squadra e la leadership di Chivu nel percorso di crescita.

«Cinque mesi fa dovevamo finire ottavi, decimi, perché eravamo finiti», ha risposto Christian Chivu a Giorgia Rossi di DAZN in uno scambio recente, al termine di Genoa-Inter. Inevitabilmente, mi sono chiesto se ce l’avesse con me. Quello prima di Natale è stato un weekend particolarmente intenso per Chivu. Pochi secondi prima aveva detto «noi stiamo cercando di combattere contro tutte quelle negatività e quelle etichette», riprendendo un tema anticipato il giorno prima: «ci dicevano falliti e finiti, invece siamo ancora qui, a metterci tutti la faccia e non era scontato (.) a me non piacciono le etichette, a noi come Inter ce ne mettono troppe». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

