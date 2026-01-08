Song Sung Blue e la voce di Kate Hudson | Bisogna tornare a credere nei sogni
In questa intervista, Kate Hudson riflette sul significato di credere nei sogni, ispirata dalla canzone
Neil Diamond, il sogno americano, l'importanza dei fallimenti: la nostra intervista video all'attrice, protagonista - insieme a Hugh Jackman - del film diretto da Craig Brewer. In sala. Sorriso gigante e maglione rosso a rombi. Sullo sfondo un caminetto addobbato a festa. Dall'altra parte della finestra Zoom ecco una radiosa Kate Hudson che ci accoglie subito scherzando. Come dire, la capacità di mettere a proprio agio qualcuno, anche solo per il tempo - spesso troppo veloce - di un'intervista. Incontriamo virtualmente l'attrice in occasione dell'arrivo in sala di Song Sung Blue di Craig Brewer, in cui si racconta la storia vera di Mike e Claire, coppia (sposata) di musicisti che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno formato una cover band di Neil Diamond, i Lightning & Thunder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
