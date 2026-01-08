In questa intervista, Kate Hudson riflette sul significato di credere nei sogni, ispirata dalla canzone

Neil Diamond, il sogno americano, l'importanza dei fallimenti: la nostra intervista video all'attrice, protagonista - insieme a Hugh Jackman - del film diretto da Craig Brewer. In sala. Sorriso gigante e maglione rosso a rombi. Sullo sfondo un caminetto addobbato a festa. Dall'altra parte della finestra Zoom ecco una radiosa Kate Hudson che ci accoglie subito scherzando. Come dire, la capacità di mettere a proprio agio qualcuno, anche solo per il tempo - spesso troppo veloce - di un'intervista. Incontriamo virtualmente l'attrice in occasione dell'arrivo in sala di Song Sung Blue di Craig Brewer, in cui si racconta la storia vera di Mike e Claire, coppia (sposata) di musicisti che tra gli anni Ottanta e Novanta hanno formato una cover band di Neil Diamond, i Lightning & Thunder. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Song Sung Blue e la voce di Kate Hudson: "Bisogna tornare a credere nei sogni"

Leggi anche: Kate Hudson e Hugh Jackman in ?Song sung blue?, il sogno americano in musica: «Noi, due vite e una sola voce»

Leggi anche: Song Sung Blue: recensione del film con Hugh Jackman e Kate Hudson

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Kate Hudson e Hugh Jackman, la coppia di “Song sung blue”: “Noi, due vite e una sola voce”; Song Sung Blue, recensione: un'ode ai sogni di chi non si arrende per un biopic musicale vivace e caotico; Kate Hudson e Hugh Jackman in “Song sung blue”, il sogno americano in musica: «Noi, due vite e una sola voce»; Song Sung Blue - Una melodia d’amore, esce il film con Kate Hudson e Hugh Jackman: trama.

Kate Hudson e Hugh Jackman, la coppia di “Song sung blue”: “Noi, due vite e una sola voce” - Incontro con il cast del film, in sala l’8 gennaio, che racconta la vera storia del due Lightning&Thunder, celebri per le cover di Neil Diamond ... msn.com