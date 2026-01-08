Sonego e Musetti volano in semifinale nel doppio a Hong Kong
Nel torneo di Hong Kong, Sonego e Musetti hanno raggiunto la semifinale nel doppio, superando in rimonta Erler e Galloway, seconda testa di serie. Dopo l’eliminazione nel singolare, i due italiani hanno dimostrato compattezza e determinazione, assicurandosi un piazzamento importante nella competizione di doppio.
Dopo l’eliminazione in singolare, Sonego si riscatta in coppia con Musetti: battuti in rimonta Erler e Galloway, teste di serie numero due del torneo. Dopo la sconfitta subita in singolare contro Juncheng Shang al secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Sonego reagisce immediatamente e, insieme a Lorenzo Musetti, centra l’accesso alle semifinali del . 🔗 Leggi su Sportface.it
