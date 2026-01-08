Sonego e Musetti volano in semifinale nel doppio a Hong Kong

Nel torneo di Hong Kong, Sonego e Musetti hanno raggiunto la semifinale nel doppio, superando in rimonta Erler e Galloway, seconda testa di serie. Dopo l’eliminazione nel singolare, i due italiani hanno dimostrato compattezza e determinazione, assicurandosi un piazzamento importante nella competizione di doppio.

LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:14 Sonego ha perso in singolare in 80’ di gioco. oasport.it

ATP Hong Kong, Musetti prima testa di serie del tabellone. Sonego nel quarto di Bublik - ATP | I due Lorenzo hanno scelto il 250 asiatico per iniziare la stagione. ubitennis.com

Vittoria al super tiebreak per Sonego e Musetti a Hong Kong! La coppia italiana vola in semifinale battendo Erler/Galloway con il punteggio di 5-7, 6-3, 10-4. x.com

Doppio impegno per Lorenzo Sonego a Hong Kong, prima in singolare poi in doppio al fianco di Lorenzo Musetti. Nella notte italiana impegnata anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.