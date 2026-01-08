Sonego e Cocciaretto si fermano agli ottavi | stop a Hong Kong e Auckland

Sonego e Cocciaretto si sono fermati agli ottavi di finale nei tornei di Hong Kong e Auckland. Il torinese Sonego è stato eliminato dal cinese Shang Juncheng nel singolo di Hong Kong, mentre Cocciaretto ha interrotto il cammino nel torneo di Auckland. Sonego prosegue invece in doppio con Musetti, mantenendo aperta la possibilità di proseguire la competizione.

Il torinese eliminato dal cinese Shang Juncheng nel torneo Atp di Hong Kong, resta in corsa solo nel doppio con Musetti. Fuori agli ottavi anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland, battuta in tre set da Magda Linette. Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Bank of China Tennis Open di Hong Kong.

