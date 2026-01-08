Solofra celebra la XXXI edizione di A’ Carcar e Sant’Antuono

Solofra si prepara a ospitare la XXXI edizione di “A’ Carcar e Sant’Antuono”, in programma sabato 17 gennaio 2026 nella località Balsami. La tradizione, che affonda le sue radici nella comunità solofrana, rinnova il suo appuntamento annuale in onore di Sant’Antonio Abate, mantenendo vivo il patrimonio culturale e religioso della zona. Un evento che rappresenta un momento di condivisione e di rispetto delle tradizioni locali.

La tradizione che scalda il cuore della comunità solofrana torna a rinnovarsi con la XXXI edizione di “A’ Carcar e Sant’Antuono”, in programma sabato 17 gennaio 2026 nella storica località Balsami, in onore di Sant’Antonio Abate.La serata avrà inizio alle ore 18.30 con la Santa Messa presso la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Festa dei Carri di Sant'Antuono: il programma completo Leggi anche: Vietati bevande in vetro e in lattina e gli alcolici ai carristi per la Festa dei Carri di Sant'Antuono Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Solofra celebra la XXXI edizione di “A’ Carcar e Sant’Antuono”. FESTIVAL DELLA MUSICA: A SOLOFRA LA SECONDA PARTE CELEBRA I GIOVANI E GUARDA AL FUTURO Venerdì 2 gennaio, alle ore 19 la Sala Maggiore del Comune di Solofra ospiterà la seconda parte del Festival della Musica, un appuntamento che - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.