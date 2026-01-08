Solo Leveling la storia si ferma all’improvviso | un illustratore è costretto ad abbandonare la serie

Solo Leveling, la popolare serie di manhwa, ha interrotto bruscamente la sua pubblicazione, lasciando i fan senza aggiornamenti. L'autore e illustratore si è visto costretto ad abbandonare temporaneamente il progetto, interrompendo così la continuazione della storia. Questa pausa inattesa ha generato molte domande tra gli appassionati, che attendono chiarimenti sul futuro della serie e sul ritorno dei personaggi.

Il sequel ufficiale di Solo Leveling ha sorpreso i fan con una pausa improvvisa, a poche ore dall'uscita del nuovo capitolo. Le ragioni emergono direttamente dal messaggio dell'artista JIN, che saluta la serie per motivi personali e lascia aperta una nuova fase creativa. La seconda stagione di Solo Leveling si interrompe inaspettatamente, dopo che l'illustratore JIN annuncia l'addio per il servizio militare obbligatorio. Lascia il testimone a un successore legato all'eredità artistica di DUBU. Il futuro della Season 3 resta però incerto. Un addio improvviso per Solo Leveling L'universo di Solo Leveling ha vissuto una frenata inattesa: il Capitolo 68 è ufficialmente il finale della Season 2, come annunciato dal publisher D&C Media sui propri canali social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

