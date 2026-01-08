Soddisfatta la richiesta della commissione il Cesena ricapitalizza e può fare mercato liberamente
Il Cesena ha completato con successo la ricapitalizzazione, rispondendo alle richieste della commissione. Questa operazione permette al club di operare sul mercato senza restrizioni, offrendo nuove opportunità di rafforzamento della rosa. La decisione rappresenta un passo importante per la stabilità finanziaria del Cesena e per la sua futura progettualità sportiva.
Buone notizie per la Cesena calcistica, il Cavalluccio ha ricapitalizzato per poter fare mercato liberamente, senza vincoli. In una nota la società rende noto di “aver effettuato la ricapitalizzazione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle indicazioni emesse dalla Commissione per il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
