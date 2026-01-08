SmartSailor, start-up italiana di Chimera Tech Srl, presenta al Ces di Las Vegas il “marinaio digitale”. Questa innovativa soluzione tecnologica, dedicata al settore nautico, viene esposta fino al 9 gennaio nel contesto dell’evento internazionale, che riunisce le principali aziende e innovatori del mondo tecnologico. L’iniziativa rappresenta un passo importante per l’espansione delle soluzioni italiane nel mercato globale della tecnologia applicata alla nautica.

Il “marinaio digitale” italiano arriva a Las Vegas. SmartSailor, il nuovo sistema sviluppato da Chimera Tech Srl, startup innovativa specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate, è presentato, da ieri fino al 9 gennaio, al Ces, sul palcoscenico tecnologico più influente al mondo, organizzato ogni anno nella città del Nevada (Stati Uniti d’America). (AP PhotoJohn Locher) Nel cuore dell’ Eureka Park, l’area del Venetian Expo dedicata all’innovazione globale, SmartSailor rappresenta il futuro della nautica Made in Italy all’interno della delegazione ufficiale guidata dall’Agenzia ICE. Quella di Las Vegas è la terza tappa nel tour di presentazioni di SmartSailor, che aveva esordito a settembre 2025 prima al salone nautico Cannes (Francia) e poi a quello di Genova (Italia). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - SmartSailor, start up italiana presenta il ‘marinaio digitale’ al Ces di Las Vegas

Leggi anche: Ai, Chimera Tech al Ces di Las Vegas con SmartSailor

Leggi anche: Una start up padovana al Ces di Las Vegas. Mosco: «Raccolgono le sfide dei nostri tempi»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma Capitale delle start up, nove aziende sbarcano a Las Vegas; Al Ces Las Vegas l'Italia che innova. Ecco le start up romane.