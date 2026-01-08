Sky Sport lancia Data Zone per una Premier League tattica e interattiva

Sky Sport presenta Data Zone, una piattaforma dedicata alla Premier League che combina dati, statistiche e analisi in tempo reale. Pensata per appassionati e appassionate, offre un approfondimento tattico e interattivo, permettendo di seguire ogni dettaglio delle partite. Con questa iniziativa, Sky Sport si propone di offrire un'esperienza informativa completa, facilitando la comprensione delle strategie e delle dinamiche di gioco in modo chiaro e accurato.

, offrendo live, statistiche e analisi dettagliate Luca Mastrorilli per comprendere ogni movimento in campo. Stasera Arsenal - Liverpool sul canale Sky Sport 251. Questa sera in occasione del big match di Premier League tra Arsenal e Liverpool, Sky introduce per la prima volta una modalità di fruizione inedita: il Data Zone. Disponibile sul canale 251, questa opzione non si limita a trasmettere le immagini della sfida, ma le integra con un flusso costante di informazioni grafiche e statistiche fornite direttamente dai sistemi ufficiali della lega inglese.

