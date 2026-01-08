Siria scontri armati ad Aleppo tra milizie governative e forze curde | 15 morti e 60 feriti

Nella notte ad Aleppo, Siria, sono ripresi gli scontri tra milizie governative guidate da Ahmad Sharaa e forze curdo-siriane nei quartieri di Ashrafiye e Sheikh Maqsud. L’evento ha provocato almeno 15 morti e 60 feriti, evidenziando un aumento della tensione nella regione. La situazione rimane instabile e monitorata dalle autorità locali e internazionali.

Resta alta la tensione ad Aleppo, in Siria, dove nella notte si sono intensificati gli scontri armati tra fazioni siriane agli ordini del leader Ahmad Sharaa e le forze curdo-siriane nei quartieri di Ashrafiye e Sheikh Maqsud. A riferirlo è l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che mette in guardia dalle “ gravi conseguenze ” dell’escalation sulla popolazione civile e sulle infrastrutture della città’. In 48 ore di scontri il numero dei morti è salito a 15 e sono circa 60 i feriti tra i civili, tra cui donne e bambini. Le vittime includono anche cinque combattenti, appartenenti alle due parti in conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

