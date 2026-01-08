Siria scontri armati ad Aleppo tra milizie governative e forze curde | 15 morti e 60 feriti

Nella notte ad Aleppo, Siria, sono ripresi gli scontri tra milizie governative guidate da Ahmad Sharaa e forze curdo-siriane nei quartieri di Ashrafiye e Sheikh Maqsud. L’evento ha provocato almeno 15 morti e 60 feriti, evidenziando un aumento della tensione nella regione. La situazione rimane instabile e monitorata dalle autorità locali e internazionali.

Resta alta la tensione ad Aleppo, in Siria, dove nella notte si sono intensificati gli scontri armati tra fazioni siriane agli ordini del leader Ahmad Sharaa e le forze curdo-siriane nei quartieri di Ashrafiye e Sheikh Maqsud. A riferirlo è l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che mette in guardia dalle “ gravi conseguenze ” dell’escalation sulla popolazione civile e sulle infrastrutture della città’. In 48 ore di scontri il numero dei morti è salito a 15 e sono circa 60 i feriti tra i civili, tra cui donne e bambini. Le vittime includono anche cinque combattenti, appartenenti alle due parti in conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Siria, scontri armati ad Aleppo tra milizie governative e forze curde: 15 morti e 60 feriti Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria Leggi anche: La Turchia minaccia le milizie curde in Siria: “Devono integrarsi nell’esercito, non ci costringano alle armi” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Siria, scontri armati attorno ai quartieri a maggioranza curda ad Aleppo; Damasco e Sdf sull’orlo dello scontro frontale ad Aleppo; Siria, scontri armati attorno ai quartieri a maggioranza curda ad Aleppo; SIRIA. Si combatte ad Aleppo, è scontro aperto tra governativi e SDF curde. Siria, alta tensione ad Aleppo dopo i nuovi scontri nella notte - A riferirlo è l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che mette in guardia dalle "gravi conseguenze" dell'escalation sulla popolazione civile e sulle infrastrutture della città. ansa.it

Aleppo teatro di combattimenti: 15 morti negli scontri tra governativi e curdi - L'Osservatorio siriano per i diritti umani e i media locali parlano di un bombardamento di artiglieria sui quartieri a maggioranza curda da parte delle forze vicine ad Ahmad Sharaa. interris.it

Siria Onu, ad Aleppo 30mila sfollati in 2 giorni di combattimenti - Resta alta la tensione ad Aleppo, dove nella notte si sono intensificati gli scontri armati tra fazioni siriane agli ordini del leader Ahmad Sharaa e le forze curdo- bluewin.ch

Colpi di arma da fuoco uditi alla periferia di #Aleppo, in #Siria, mentre le forze di sicurezza siriane vengono dispiegate nella città settentrionale del Paese in seguito agli scontri tra le forze governative e i combattenti curdi che hanno provocato la fuga di migliai x.com

askanews. . Colpi di arma da fuoco uditi alla periferia di Aleppo, in Siria, mentre le forze di sicurezza siriane vengono dispiegate nella città settentrionale del Paese in seguito agli scontri tra le forze governative e i combattenti curdi che hanno provocato la fuga - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.