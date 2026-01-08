Siria il regime jihadista bombarda i curdi ad Aleppo

Nella regione di Aleppo, il regime jihadista ha condotto attacchi contro le forze curde, provocando spostamenti di popolazione e interruzioni nelle attività quotidiane. Molti civili hanno tentato di lasciare l’area, ma le restrizioni e la presenza di cecchini hanno reso difficile la fuga. La situazione rimane critica, con molte zone ancora sotto il controllo delle forze coinvolte nel conflitto.

Molti residenti hanno cercato di fuggire, ma i cecchini hanno aperto il fuoco e sono tornati a casa. Tutto è chiuso. È desolato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

