Sipario alzato sulla mezza maratona Eufemio da Messina
È stata presentata questa mattina a Palazzo Zanca la mezza maratona
Cresce l’attesa per la “Messina Half Marathon” in programma domenica mattina. Questa mattina, a Palazzo Zanca, è stata presentata in conferenza stampa la manifestazione podistica, organizzata e promossa dalla Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della FIDAL. Oltre alla Mezza Maratona. 🔗 Leggi su Today.it
