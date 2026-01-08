Jannik Sinner si trova a Seoul, dove continua a consolidare la sua posizione nel tennis internazionale. Dopo aver accumulato un patrimonio di cinque milioni in un solo mese, l’atleta italiano si presenta come una figura di rilievo nel panorama sportivo globale. Le immagini con Laila sugli sci testimoniano la sua versatilità e la capacità di mantenere un’immagine sobria e professionale, senza rinunciare alla naturalezza che lo contraddistingue.

Jannik Sinner è arrivato a Seoul e ha ricevuto la solita grande accoglienza. L’italiano è ormai una star di livello mondiale e tutti i riflettori sono su di lui e il suo rivale Carlos Alcaraz. L’esibizione che si gioca sabato in Corea non avrà il pathos delle finali di Parigi e Wimbledon ma è difficile pensare che il numero uno e il numero due al mondo non ci tengano a vincere la prima sfida del 2026. Sinner e Alcaraz guadagneranno due milioni di euro a testa, ma il prossimo mese potrebbe portare cinque milioni se uno dei due riuscirà a vincere anche lo One Shot Slam e l’ Australian Open. Del resto nel 2025 Sinner e Alcaraz hanno guadagnato rispettivamente 66 e 64 milioni e il 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, un mese da cinque milioni Ed ecco le foto con Laila sugli sci

Leggi anche: Jannik Sinner come da tradizione sugli sci a Natale, mentre Laila Hasanovic passeggia in Val Pusteria

Leggi anche: Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sugli spalti alle Atp Finals di Torino: le foto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jannik Sinner dalla A alla Z, ecco il 2026 che attende il campione: Alcaraz nel mirino per tornare in vetta al Ranking Atp; Quanti soldi guadagna Jannik Sinner? Le cifre incassate nel 2025. E le esibizioni…; Sinner 'paperone' del 2025: ecco quanto ha guadagnato; Sinner scalda i motori: sabato match esibizione a Seul contro Alcaraz, poi caccia al tris a Melbourne, nell'Australian Open più ricco di sempre con montepremi record.

Sinner scalda i motori: sabato match esibizione a Seul contro Alcaraz, poi caccia al tris a Melbourne, nell'Australian Open più ricco di sempre con montepremi record - Sarà l'Australian Open più ricco di sempre quello che prenderà il via tra dodici giorni - ildolomiti.it