Sinner superstar in Corea | show con Alcaraz e decisioni strategiche sul calendario

Jannik Sinner è recentemente arrivato a Seul, in Corea del Sud, dove parteciperà a un evento espositivo sabato 10 gennaio contro Carlos Alcaraz. L’atleta italiano ha suscitato grande interesse tra i tifosi locali e gli organizzatori, segnando un momento importante nel suo calendario competitivo. La sua presenza in Asia si inserisce in una strategia di crescita e visibilità internazionale, con decisioni mirate a ottimizzare il percorso stagionale.

Jannik Sinner è arrivato ieri a Seul, in Corea del Sud, accolto come una star da tifosi e organizzatori dell’esibizione in programma sabato 10 gennaio contro Carlos Alcaraz. Secondo quanto filtra, la trasferta asiatica garantirà all’altoatesino un incasso vicino ai 2 milioni di euro: un incentivo ulteriore per dire sì a una sfida dal grande richiamo, l’incrocio con il numero uno del mondo che tutti aspettano. L’appuntamento rappresenta anche un banco di prova per entrambi, utile per misurarsi senza però scoprire le carte in vista degli Australian Open (18 gennaio–1° febbraio), primo grande obiettivo stagionale del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner superstar in Corea: show con Alcaraz e decisioni strategiche sul calendario Leggi anche: Sinner e la partita show contro Alcaraz in Corea, l’esibizione a rischio polemica: in campo due giorni prima dell’Australian Open Leggi anche: Sinner e Alcaraz annunciano un’esibizione in Corea del Sud Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sinner sbarca in Corea: l'accoglienza è da superstar; Jannik Sinner accolto come una rockstar, Alcaraz caricato a molla: il 2026 del tennis parte da Seoul; Sinner-Alcaraz sbarcano in Corea del Sud per l’Hyundai Card Super Match: sfida il 10 gennaio, biglietti fino a oltre 2mila euro. Sinner superstar in Corea: show con Alcaraz e decisioni strategiche sul calendario - Jannik Sinner è arrivato ieri a Seul, in Corea del Sud, accolto come una star da tifosi e organizzatori dell’esibizione in programma sabato 10 gennaio ... oasport.it

