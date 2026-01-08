Durante le festività natalizie, Jannik Sinner ha condiviso momenti sulla neve con la famiglia, in particolare con Laila Hasanovic. Questi momenti rappresentano un’occasione per ritrovare serenità e rafforzare i legami prima del ritorno in campo. Un periodo di pausa che permette al tennista di ricaricare le energie e prepararsi al meglio per le sfide future.

Le festività natalizie, per Jannik Sinner, non sono mai soltanto una parentesi tra un torneo e l’altro. Sono un ritorno alle origini, alla neve dell’Alto Adige, a quel rifugio emotivo che negli anni lo ha protetto dal frastuono della fama. Quest’anno, però, accanto al campione altoatesino c’era qualcosa – o meglio, qualcuno – in più. La bellissima Laila Hasanovic, con cui la relazione è diventata più importante che mai negli ultimi mesi. Come procede la storia d’amore tra Sinner e Laila Hasanovic. Mentre ora si trova a Seul per i suoi impegni sportivi, Jannik Sinner ha trascorso il periodo delle festività natalizie a casa, circondato dagli affetti più cari e dalla fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sinner e Laila Hasanovic: prove di famiglia sulla neve prima del ritorno in campo

Leggi anche: Jannik Sinner, vacanza d’amore con Laila Hasanovic sulla neve

Leggi anche: Laila Hasanovic e i ruzzoloni sulla neve: "Aspetto la mia stagione preferita"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Jannik Sinner accolto a Seul nella Corea del K-pop senza Laila Hasanovic, per il primo atto contro Carlos Alcaraz; Sinner spiazza tutti, incontro con Schumacher: prove schiaccianti; Le Wags più «chiacchierate» del 2025: Laila e Sinner, Eleonora Boi morsa da uno squalo, Campello ancora in crisi con Morata; Coppie vip nate nel 2025, Fedez e Giulia Honegger, Raoul Bova e Beatrice Arnera, Jannik Sinner e Laila Hasanovic: tutti i nuovi amori.

Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic sempre più innamorati/ Pizzicati insieme sulle piste da sci! - Jannik Sinner e la fidanzata Laila Hasanovic sempre più innamorati: la coppia è stata paparazzata da "Chi" insieme sulle piste da sci in Val Pusteria ... ilsussidiario.net