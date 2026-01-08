Sinner e Laila Hasanovic | prove di famiglia sulla neve prima del ritorno in campo
Durante le festività natalizie, Jannik Sinner ha condiviso momenti sulla neve con la famiglia, in particolare con Laila Hasanovic. Questi momenti rappresentano un’occasione per ritrovare serenità e rafforzare i legami prima del ritorno in campo. Un periodo di pausa che permette al tennista di ricaricare le energie e prepararsi al meglio per le sfide future.
Le festività natalizie, per Jannik Sinner, non sono mai soltanto una parentesi tra un torneo e l’altro. Sono un ritorno alle origini, alla neve dell’Alto Adige, a quel rifugio emotivo che negli anni lo ha protetto dal frastuono della fama. Quest’anno, però, accanto al campione altoatesino c’era qualcosa – o meglio, qualcuno – in più. La bellissima Laila Hasanovic, con cui la relazione è diventata più importante che mai negli ultimi mesi. Come procede la storia d’amore tra Sinner e Laila Hasanovic. Mentre ora si trova a Seul per i suoi impegni sportivi, Jannik Sinner ha trascorso il periodo delle festività natalizie a casa, circondato dagli affetti più cari e dalla fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Dilei.it
