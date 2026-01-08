Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? Orario esibizione Seul 2026 programma streaming

Sinner-Alcaraz, uno degli incontri più attesi del torneo Seul 2026, suscita grande interesse tra gli appassionati di tennis. Molti si chiedono se sarà possibile seguire la partita in diretta in chiaro e a che ora si svolgerà l’esibizione. In questa guida troverai le informazioni aggiornate sul programma, l’orario e le modalità di streaming per seguire l’evento senza costi aggiuntivi.

Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro? È questa la domanda più frequente in vista della nuova esibizione tra il n.2 e il n.1 del mondo, in programma sabato 10 gennaio 2026 a Seul, in Corea del Sud. I due protagonisti assoluti del tennis mondiale si affronteranno all' Incheon Inspire Arena in un match spettacolare che attirerà l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la copertura televisiva completa dell'esibizione, con diverse opzioni per seguire l'evento in diretta tv, streaming e in chiaro. La partita sarà trasmessa i n diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203).

