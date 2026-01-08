Sinner-Alcaraz sabato il tennis riparte da qui | orario e dove vederlo

Sabato a Seul, in Corea del Sud, si svolge l’atteso incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che segna l’inizio della stagione tennistica. L’evento rappresenta un momento importante per il circuito, inaugurando la rivalità tra il numero 1 e il numero 2 del ranking mondiale. Ecco tutte le informazioni su orario e modalità di visione dell’incontro.

Sinner-Alcaraz: è tutto pronto a Seul, in Corea del Sud, per l’incontro-esibizione tra i due fuoriclasse del tennis mondiale, che aprirà la stagione e segnerà il prosieguo dell’eterna sfida tra l’attuale numero 1 del mondo spagnolo e l’azzurro, in questo momento numero 2 del ranking. Anche Alcaraz arrivato a Seul, sabato sfida con Sinner. Dopo Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz è arrivato a Seul dove sabato mattina affronterà l’azzurro in un match di esibizione, lo ‘Hyundai Card Super Match’. Come ieri per Sinner, tanti i tifosi che hanno accolto e fermato lo spagnolo in aeroporto per chiedergli un autografo o una foto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Alcaraz, sabato il tennis riparte da qui: orario e dove vederlo Leggi anche: Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione | Data, orario e dove vederlo in tv Leggi anche: Sinner-Alcaraz, il 17° atto oggi in finale al Six Kings Slam: orario e dove vederlo in TV e streaming Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torna la sfida Sinner-Alcaraz, il 10 gennaio il duello in Corea del Sud; Sinner-Alcaraz, il match di Seul del 10 gennaio LIVE su Sky; Sinner-Alcaraz, la “prima” del 2026 a Seul: dove vedere il match in tv; Sinner a Seul accolto da star, sabato la sfida ad Alcaraz. Sinner contro Alcaraz, si riparte: diretta tv anche in chiaro per l'esibizione di Seul - I due migliori tennisti del mondo pronti al debutto stagionale: si sfideranno in Corea del Sud prima degli Australian Open. corrieredellosport.it

