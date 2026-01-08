Sinner-Alcaraz l’esibizione a Seul in chiaro | dove e quando vedere la partita

Il 10 gennaio a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in un’esibizione di tennis, aprendo la stagione 2026. L’evento rappresenta un’occasione per vedere due tra i più talentuosi giocatori del circuito ATP in azione, in un match che promette spettacolo. Di seguito tutte le informazioni su dove e quando seguire questa partita, per appassionati e tifosi interessati a vivere un momento di tennis internazionale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono pronti a tornare in campo. I due maestri del tennis, dominatori del circuito Atp, apriranno la stagione 2026 con un’ esibizione di lusso in Corea del Sud il 10 gennaio. Si affronteranno presso l’Incheon Inspire Arena nell’ambito dello Hyundai Card Super Match, evento che in passato ha visto la partecipazione di star del calibro di Roger Federer, Serena Williams e Rafa Nadal. La partita inizierà alle ore 8 italiane e sarà visibile in televisione su Sky Sport e in chiaro grazie a Supertennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SupertenniX. 🔗 Leggi su Lettera43.it

