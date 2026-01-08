Silvia Bruno | biografia e carriera dell’attrice di Agata Puglisi ne Il Paradiso delle Signore

Silvia Bruno, nata ad Agrigento e residente a Roma, è un’attrice italiana conosciuta per il suo ruolo di Agata Puglisi nella serie televisiva Il Paradiso delle Signore su Rai 1. La sua carriera si distingue per l’attenzione ai dettagli e la naturale capacità interpretativa, che le hanno permesso di affermarsi nel panorama dello spettacolo italiano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.