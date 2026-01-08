Silvia Bruno | biografia e carriera dell’attrice di Agata Puglisi ne Il Paradiso delle Signore
Silvia Bruno, nata ad Agrigento e residente a Roma, è un’attrice italiana conosciuta per il suo ruolo di Agata Puglisi nella serie televisiva Il Paradiso delle Signore su Rai 1. La sua carriera si distingue per l’attenzione ai dettagli e la naturale capacità interpretativa, che le hanno permesso di affermarsi nel panorama dello spettacolo italiano.
Chi è Silvia Bruno: nata ad Agrigento e residente a Roma, è l’attrice che interpreta Agata Puglisi ne Il Paradiso delle Signore (Rai 1). Formazione, teatro, fiction, spot e curiosità verificate. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Giulia Sangiorgi: biografia e carriera dell’attrice di Mirella Vanni ne Il Paradiso delle Signore
Leggi anche: Chi è Gloria Radulescu: biografia, carriera e filmografia dell’attrice di Il Paradiso delle Signore
Silvia Bruno chi è, ha un fidanzato?/ Vita privata, età ed Instagram dell’attrice del Paradiso delle signore - Silvia Bruno, chi è la giovane attrice di Agata Puglisi ne Il paradiso delle signore, ha un fidanzato? ilsussidiario.net
«Il regalo più importante della mia vita – a detto la docente Bruno – è stato Cadeau, che è mancato a 13 anni e resterà sempre nel cuore». - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.