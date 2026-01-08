Silvana D’Agostino è il nuovo prefetto di Chieti | Popolo forte e gentile la resilienza è la vostra forza VIDEO

Silvana D’Agostino assume il ruolo di prefetto di Chieti, evidenziando la forza e la resilienza della comunità locale. Nel suo intervento, sottolinea come la gentilezza e la determinazione del popolo teatino siano qualità fondamentali, radicate nella storia e nella geografia del territorio. Un messaggio di riconoscimento e di fiducia rivolto a una comunità che, attraverso le sfide, dimostra di saper mantenere ferme le proprie radici.

«Siete un popolo meraviglioso e accogliente, forte e gentile, come diceva Primo Levi. La geografia stessa del vostro territorio vi ha resi resilienti, e questa è la vostra forza». Con queste parole Silvana D’Agostino ha salutato la città nel giorno del suo insediamento come nuovo prefetto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

