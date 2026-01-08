Ogni 8 gennaio a Roma si ripresenta una giornata come le altre, senza eventi straordinari o tensioni evidenti. I negozi sono aperti, le strade sono tranquille e la città prosegue il suo ritmo quotidiano. Questo giorno, spesso segnato da ricordi e tensioni passate, testimonia la normalità di un momento che, per molti, rappresenta semplicemente una giornata come tante altre, sottolineando il valore della sobrietà e del rispetto condiviso.

Roma 8 gen – Anche quest’anno l’8 gennaio a Roma è un giorno normale. I commercianti hanno aperto i loro negozi con le vetrine integre, nessun cittadino andrà a prendere l’auto trovandone solo la carcassa bruciata, nessun operatore ecologico dovrà raccogliere una cicca in più dell’ordinario. Sembra che il migliaio di persone radunatosi ad Acca Larenzia ieri nemmeno sia mai passato per le strade del Tuscolano. Le sparate della sinistra. Chi ne esce malconcia è la sinistra nostrana. Tra vomito di bile, supponente ignoranza e comici cortocircuiti riassumibili in quella morale sinistra a cui i nostalgici di purghe e gulag e tutto l’indotto ci hanno tristemente abituati. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Silenzio e rispetto: la solita sinistra che non ha mai capito Acca Larenzia

Leggi anche: Acca Larenzia: il grido più forte degli spari

Leggi anche: Acca Larenzia, attivisti di gioventù nazionale presi a sprangate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La sinistra in piazza per Gaza infrange il silenzio? Le differenze con i beceri escamotage della destra - Incredibile ma vero, anche i progressisti provano a parlare “alla pancia del popolo” mobilitandosi per la mattanza dei palestinesi sabato 7 giugno. lettera43.it

"La sinistra ha rifiutato il minuto di silenzio per Ramelli". La denuncia a Milano - È la denuncia di Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega di Milano, e Giovanni Binda, capogruppo della Lega in Municipio ... ilgiornale.it

Quei silenzi a sinistra sul "monito". Solo balbettii dai dem - Silenzio assordante, timide reazioni, balbettamenti, imbarazzate dichiarazioni di circostanza, si possono riassumere così le reazioni della sinistra alle parole di Francesca Albanese che ha definito l ... ilgiornale.it

Oggi Milano si ferma, in silenzio. Da un luogo che invita all’ascolto e alla riflessione, il Chiostro delle Rane della Basilica di Santa Maria delle Grazie, vogliamo stringerci con rispetto e profondo dolore alle famiglie delle giovani vittime italiane della tragedia avv - facebook.com facebook