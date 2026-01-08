Signorini | Il silenzio è scegliere quando parlare La verità non si presta a ricostruzioni fantasiose
In un editoriale su Chi, Alfonso Signorini sottolinea come il silenzio rappresenti una scelta consapevole, non una semplice assenza di parole. Affermando che la verità non si presta a ricostruzioni fantasiose, invita a riflettere sull’importanza di saper scegliere quando e con chi comunicare. Un invito alla sobrietà e alla responsabilità nel comunicare, in un contesto in cui le parole sono strumenti preziosi e da usare con equilibrio.
"Il silenzio non è assenza: è scegliere quando e con chi parlare": questo il titolo del lungo editoriale di Alfonso Signorini pubblicato sull'ultimo numero del settimanale Chi. Non ci sono riferimenti alla vicenda personale che da settimane pone al centro delle cronache il direttore editoriale. 🔗 Leggi su Today.it
