Signorini | Il silenzio è scegliere quando parlare La verità non si presta a ricostruzioni fantasiose

In un editoriale su Chi, Alfonso Signorini sottolinea come il silenzio rappresenti una scelta consapevole, non una semplice assenza di parole. Affermando che la verità non si presta a ricostruzioni fantasiose, invita a riflettere sull’importanza di saper scegliere quando e con chi comunicare. Un invito alla sobrietà e alla responsabilità nel comunicare, in un contesto in cui le parole sono strumenti preziosi e da usare con equilibrio.

"Il silenzio non è assenza: è scegliere quando e con chi parlare": questo il titolo del lungo editoriale di Alfonso Signorini pubblicato sull'ultimo numero del settimanale Chi. Non ci sono riferimenti alla vicenda personale che da settimane pone al centro delle cronache il direttore editoriale. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Alfonso Signorini: “Il silenzio è scegliere quando parlare, la verità non si presta a titoli inventati”

Leggi anche: Signorini, il suo avvocato rompe il silenzio: “Montagna di fango, ma la verità è un’altra”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alfonso Signorini | chi è Antonio Medugno il modello che l’ha denunciato.

Alfonso Signorini: «Il silenzio non è assenza: è scegliere quando e con chi parlare. La verità ha bisogno di tempo» - In un momento delicato della sua vita personale e professionale, Alfonso Signorini ha scelto di parlare senza apparire. leggo.it