Siena all’improvviso la neve | chiuse tutte le scuole

A Siena, questa mattina, una nevicata improvvisa ha interessato il territorio comunale, portando a condizioni atmosferiche inaspettate. La neve ha causato la temporanea chiusura delle scuole cittadine, influenzando la quotidianità di residenti e studenti. L’evento ha creato un’atmosfera insolita nel centro storico, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza e la riapertura delle strutture scolastiche.

Siena, 8 gennaio 2025 – Un bianco risveglio. Nella mattina di giovedì 8 gennaio Siena è stata sorpresa da una nevicata improvvisa che ha interessato il territorio comunale. Le squadre operative del Comune sono entrate in azione per garantire la sicurezza e la percorribilità della viabilità urbana. L’amministrazione comunale invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a mettersi alla guida con la massima prudenza. In una nota il Comune fa sapere che a seguito delle improvvise precipitazioni nevose della notte e della conseguente formazione di ghiaccio, oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, all’improvviso la neve: chiuse tutte le scuole Leggi anche: Tempesta d'inverno, maltempo da Nord a Sud con neve e forti piogge: le allerte meteo e le scuole chiuse Leggi anche: Influenza K, Burioni: “Scuole chiuse ma crescerà in tutte le regioni” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Siena, all’improvviso la neve: chiuse tutte le scuole - Chiusi anche i centri anziani e per disabili presenti sul territorio comunale ... lanazione.it

