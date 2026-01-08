Siena all’improvviso la neve | chiuse tutte le scuole

A Siena, questa mattina, una nevicata improvvisa ha interessato il territorio comunale, portando a condizioni atmosferiche inaspettate. La neve ha causato la temporanea chiusura delle scuole cittadine, influenzando la quotidianità di residenti e studenti. L’evento ha creato un’atmosfera insolita nel centro storico, mentre le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza e la riapertura delle strutture scolastiche.

Siena, 8 gennaio 2025 – Un bianco risveglio. Nella mattina di giovedì 8 gennaio Siena è stata sorpresa da una nevicata improvvisa che ha interessato il territorio comunale.  Le squadre operative del Comune sono entrate in azione per garantire la sicurezza e la percorribilità della viabilità urbana. L’amministrazione comunale invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a mettersi alla guida con la massima prudenza.  In una nota il Comune fa sapere che a seguito delle improvvise precipitazioni nevose della notte e della conseguente formazione di ghiaccio, oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

