Sicurezza | Renzi ' Piantedosi elenca statistiche che se ne fanno famiglie vittime?'
Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a essere al centro dell’attenzione pubblica. Recentemente, Matteo Renzi ha commentato le dichiarazioni del ministro Piantedosi, sottolineando come le statistiche presentate possano apparire poco utili alle famiglie vittime di crimini. La questione riguarda la percezione e l’efficacia delle politiche di sicurezza adottate dal governo Meloni, che sono al centro di un confronto tra diverse posizioni politiche e sociali.
Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Il governo Meloni è in colpa sulla sicurezza, loro non stanno garantendo la certezza della pena. Oggi" al question time al Senato "Piantedosi ha risposto alla mia interrogazione facendo un elenco di statistiche, non so che se ne fanno le famiglie della vittime. Sono cresciuti i decreti sicurezza ed è diminuita la certezza della pena". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
