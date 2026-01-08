Sicurezza | Gori ' non si garantisce con propaganda ma con processi pene e espulsioni'

La sicurezza non si garantisce tramite propaganda, ma attraverso processi efficaci, pene adeguate e misure di espulsione. Recenti eventi, come l'aggressione a un capotreno a Bologna e il tragico episodio a Milano, evidenziano la necessità di interventi concreti per tutelare cittadini e operatori. Un approccio serio e strutturato rimane fondamentale per affrontare le sfide della sicurezza pubblica.

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le vicende del capotreno accoltellato a Bologna e della ragazza peruviana uccisa a Milano somigliano purtroppo a molte altre. Persone notoriamente pericolose, più volte denunciate, arrestate, destinatarie di ordini di espulsione, rimangono in libertà e tornano a delinquere, a volte con conseguenze tragiche". Lo scrive sui social l'europarlamentare del Pd Giorgio Gori. "Il problema non è la mancanza di norme, ma la mancata esecuzione delle pene e delle misure. La sicurezza non si garantisce con la propaganda, ma con processi rapidi, pene eseguibili, espulsioni reali", aggiunge Gori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

