Sicurezza | Gori ' non si garantisce con propaganda ma con processi pene e espulsioni'

La sicurezza non si garantisce tramite propaganda, ma attraverso processi efficaci, pene adeguate e misure di espulsione. Recenti eventi, come l'aggressione a un capotreno a Bologna e il tragico episodio a Milano, evidenziano la necessità di interventi concreti per tutelare cittadini e operatori. Un approccio serio e strutturato rimane fondamentale per affrontare le sfide della sicurezza pubblica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.