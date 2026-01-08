Il dibattito sulla sicurezza in Italia si concentra ancora sulle risposte del governo, che spesso risultano più orientate alla comunicazione che a soluzioni concrete. Recentemente, durante un question time in Senato, il ministro Piantedosi ha ripetuto argomentazioni che i sindaci e gli esperti giudicano insufficienti. Questa situazione evidenzia la necessità di un impegno più concreto e condiviso per affrontare efficacemente le problematiche di sicurezza sul territorio.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Anche oggi il ministro Piantedosi, chiamato a rispondere nel corso del question time in Senato a una nostra interrogazione in materia di sicurezza, ha fatto solo propaganda. Siamo insoddisfatti perché le parole e i silenzi del titolare del dicastero dell'Interno confermano che la sicurezza per questo governo non è una priorità. Le parole di Piantedosi stridono rispetto alla percezione quotidiana delle cittadine e dei cittadini e anche al recente grido di allarme dei sindaci, che si sentono soli in prima linea”. Lo dicono i senatori del Pd Andrea Giorgis e Valeria Valente, intervenuti in aula. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Giorgis-Valente, 'da Piantedosi solo propaganda, sindaci soli'

