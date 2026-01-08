Sicurezza | Giorgis-Valente ' da Piantedosi solo propaganda sindaci soli'

Da iltempo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla sicurezza in Italia si concentra ancora sulle risposte del governo, che spesso risultano più orientate alla comunicazione che a soluzioni concrete. Recentemente, durante un question time in Senato, il ministro Piantedosi ha ripetuto argomentazioni che i sindaci e gli esperti giudicano insufficienti. Questa situazione evidenzia la necessità di un impegno più concreto e condiviso per affrontare efficacemente le problematiche di sicurezza sul territorio.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Anche oggi il ministro Piantedosi, chiamato a rispondere nel corso del question time in Senato a una nostra interrogazione in materia di sicurezza, ha fatto solo propaganda. Siamo insoddisfatti perché le parole e i silenzi del titolare del dicastero dell'Interno confermano che la sicurezza per questo governo non è una priorità. Le parole di Piantedosi stridono rispetto alla percezione quotidiana delle cittadine e dei cittadini e anche al recente grido di allarme dei sindaci, che si sentono soli in prima linea”. Lo dicono i senatori del Pd Andrea Giorgis e Valeria Valente, intervenuti in aula. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sicurezza giorgis valente da piantedosi solo propaganda sindaci soli

© Iltempo.it - Sicurezza: Giorgis-Valente, 'da Piantedosi solo propaganda, sindaci soli'

Leggi anche: Manovra: Lai (Pd), 'da stop Fornero a pensioni più lontane, da destra solo propaganda'

Leggi anche: La Regione e i Municipi: "Sicurezza e sanità, non è colpa dei sindaci": "Più fondi da Roma"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dl Sicurezza, Piantedosi: “Cassazione troppo ideologica”/ Dubolino: “Ignorati i pareri favorevoli” - Il parere di Dubolino, secondo cui ci sono troppi elementi strani Sebbene non abbia ancora visionato la ... ilsussidiario.net

Sicurezza, Piantedosi a Prato: “Rafforzeremo le strutture operative e investigative” - Prato, 15 agosto 2025 – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto questa mattina, nella prefettura di Prato, la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ... lanazione.it

Sicurezza, Piantedosi vede i prefetti. «Nelle piazze una settimana difficile» - TELESE Mentre non stenta a ridursi la tensione sulla Global Sumud Flotilla e si moltiplicano gli annunci di ripercussioni in caso di attacco alle imbarcazioni in rotta verso Gaza - ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.