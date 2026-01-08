Sicurezza come pretesto | così Trump e l' ICE normalizzano la violenza di Stato
L’intervento delle forze dell’ICE a Minneapolis ha portato alla morte di una donna, sollevando interrogativi sulla narrazione ufficiale. Mentre si parla di sicurezza e prevenzione, i video evidenziano un intervento che appare più simile a una violenza di stato. Questo episodio invita a riflettere sul modo in cui la retorica della sicurezza viene spesso utilizzata per normalizzare azioni che compromettono i diritti individuali.
A Minneapolis, una donna è stata uccisa da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Secondo la versione ufficiale, gli agenti avrebbero agito per prevenire una minaccia terroristica, ma i video mostrano altro: una conducente cerca di spostare l’auto che intralcia la strada; poco. 🔗 Leggi su Today.it
