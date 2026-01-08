Siccità la Regione accelera per un nuovo invaso sul Verdura
La Regione ha avviato le procedure per la realizzazione di un nuovo invaso sul fiume Verdura, denominato “Valentino”. Situato a Chiusa Sclafani, vicino al confine con Agrigento, questo intervento mira a migliorare la gestione delle risorse idriche in risposta alla crescente siccità. L’opera rappresenta un passo importante per garantire approvvigionamenti più sicuri e sostenibili nella zona.
Un nuovo invaso artificiale, denominato “Valentino”, nascerà a Chiusa Sclafani, in prossimità del confine con la provincia di Agrigento. L’obiettivo è arginare le acque del fiume Verdura e destinarle all’intero comprensorio agricolo, duramente colpito dalla siccità.“Il governo Schifani interviene. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
