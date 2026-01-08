Sia benedetta la povertà della Coop

La povertà della Coop rappresenta un’opportunità di accesso a prodotti di qualità a prezzi contenuti. Un modello che valorizza la sostenibilità e il risparmio, senza dimenticare l’importanza di condividere valori e solidarietà. In un panorama di offerte diversificate, questa forma di povertà volontaria si configura come una scelta consapevole, volta a favorire un consumo più responsabile e rispettoso dell’ambiente e delle persone.

Sia benedetta la povertà. La povertà della Coop, non quella dell'amico lettore né tantomeno la mia, perché io non ho bisogno di essere povero per rammentare la volontà di Dio: "Ricordati di santificare le feste". La Coop invece ne ha bisogno, ci volevano i fatturati in calo, i margini in discesa, la difficoltà a pagare il lavoro domenicale (giustamente più costoso di quello feriale) per far partorire al politburo cooperativo la proposta non dico di santificare ma almeno di rispettare le feste. E insieme alle feste i lavoratori, immagini di Cristo. Non so se la proposta di chiudere i supermercati la domenica, tutti i supermercati, tutte le domeniche, verrà accolta: prego di sì, anche se la vedo dura.

"I miei genitori mi hanno fatto il regalo più grande: la povertà. Nella nostra miseria, eravamo principi. Dormivamo tutti insieme in un letto, ma il mondo ci apparteneva. È la povertà che ti rende ricco, perché quando appartieni al mondo, il mondo ti appartiene. I - facebook.com facebook

