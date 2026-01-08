Si torna in classe ma c’è l’incubo ghiaccio

Dopo una giornata di festività e nevicate abbondanti, la neve si è fermata in Alto Savio, depositando circa 35 centimetri sul Fumaiolo. La ripresa delle attività scolastiche si presenta con alcune criticità legate al ghiaccio e alle condizioni delle strade, che richiedono attenzione e interventi di manutenzione per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Dopo la giornata della Befana coi suoi tradizionali fiocchi per pacchi e pacchettini-regalo, quest'anno accompagnati anche da copiosi fiocchi di neve, nella serata di martedì ha smesso di nevicare anche in Alto Savio, dopo aver depositato circa 35 centimetri di coltre bianca sul Fumaiolo (1.407 metri slm) e altrettanti sulla catena dei Mandrioli (circa 1.200). Neve copiosa anche nelle zone est del territorio di Bagno di Romagna, dove a Valgianna e Acquapartita, situate a quota 800, ne sono stati registrati circa 40 centimetri Nelle località del primo fondovalle, tra cui Bagno e San Piero (circa 500 mslm), la dama bianca ha raggiunto poco più di 20 centimetri. SI TORNA A SCUOLA - Dopo lo stop di oggi, si torna in classe, "la chiusura ci è servita per pulire i cortili e accendere i riscaldamenti" fa sapere l'assessora Casara

