Si rompe il riscaldamento e la scuola rimane chiusa

A causa di un guasto al sistema di riscaldamento, la scuola Collodi di via Giotto a Limbiate, frazione di Pinzano, ha permanendo chiusa oltre la prevista data di riapertura dopo le vacanze natalizie. La situazione ha causato disagi a studenti e famiglie, mentre gli interventi di riparazione sono in corso per garantire la riapertura in sicurezza.

Dopo il lungo periodo di vacanze natalizie, avrebbe dovuto riaprire subito dopo l’Epifania, ma invece la scuola Collodi di via Giotto, nella frazione di Pinzano a Limbiate, è rimasta chiusa oltre la data di riapertura. Il motivo? Un guasto al riscaldamento, che ha spostato la riapertura della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Non funziona il riscaldamento, chiusa la scuola materna Leggi anche: Non funziona il riscaldamento, chiusa la scuola materna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si rompe il riscaldamento e la scuola rimane chiusa - I lavori di riparazione stanno procedendo e l'istituto è stato in parte riaperto: cosa è successo ... monzatoday.it Bambini al freddo a Minerbio, scuole materne ed elementari senza riscaldamento - Scuole di Minerbio e Ca’ de’ Fabbri senza riscaldamento il 7 gennaio 2036, bambini costretti al freddo e genitori preoccupati: mancano controlli preventivi sugli impianti. gazzettadibologna.it Impianti di riscaldamento fuori uso. Scuole d’infanzia e primaria chiuse - Un guasto all’impianto di riscaldamento ha reso necessario disporre la chiusura di due istituti scolastici ieri a Limbiate. msn.com

