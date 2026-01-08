Si può ancora scoprire cosa vide Chiara Poggi sul pc di Stasi il giorno prima di morire | parla il consulente

Il consulente informatico Daniele Occhetti analizza le attività di Alberto Stasi il giorno prima dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo la sua relazione, Stasi avrebbe lavorato sul computer di casa della fidanzata, dedicandosi alla tesi. Questa scoperta permette di approfondire gli ultimi momenti condivisi tra i due, offrendo un quadro più dettagliato sulla giornata precedente al tragico evento.

Il perito informatico Daniele Occhetti a Fanpage.it spiega che Alberto Stasi il giorno prima dell'omicidio di Chiara Poggi ha lavorato sul pc alla tesi a casa della fidanzata. Precisa che anche ora "se le parti sono interessate si può arrivare al dettaglio completo di tutta l'attività di quel giorno e dei giorni precedenti. Nessuno l'ha mai fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

