Si presenta in carcere per costituirsi a bordo di un furgoncino rosso e mentre riprende tutto in diretta streaming | il rapper 6ix9ine sconterà la pena con Maduro e Mangione

Il rapper 6ix9ine si è consegnato alle autorità a bordo di un furgoncino rosso, condividendo l’evento in streaming. Mentre si presenta in carcere, una folla di fan e giornalisti si raduna fuori dal penitenziario, noto per aver ospitato numerosi personaggi pubblici. La scena riflette il forte interesse mediatico attorno alla vicenda e alla futura detenzione dell’artista, che dovrà affrontare la pena con Maduro e Mangione.

Un'orda di fan e giornalisti fuori dai cancelli del carcere, come spesso accade di fronte a quello che è considerato "il penitenziario dei Vip". Si tratta del Metropolitan Detention Center di Brooklyn. A varcare le soglie dell'MDC di lì a poco sarebbe arrivato Tekashi 6ix9ine. Né un arresto spettacolare, né un'imboscata dell'ultimo minuto lo avrebbero condotto lì. Quella del rapper è stata una resa. 6ix9ine si è infatti costituito per scontare una pena di 3 mesi per aver violato la libertà vigilata mentre scontava una condanna precedente. Lì condividerà il carcere con detenuti noti, tra cui Luigi Mangione, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson e il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro, destituito durante l'operazione speciale condotta da Donald Trump il 2 gennaio.

