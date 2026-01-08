Si ferisce con un botto | 15enne con gravi ustioni perde quattro dita

Un grave incidente legato all’uso di fuochi d’artificio ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, che si è ferito riportando ustioni e la perdita di quattro dita. L’incidente si è verificato durante un tentativo di maneggiare i botti, evidenziando i rischi associati a questi giochi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al giovane, ora sotto osservazione medica.

Il drammatico incidente è avvenuto nella notte di Capodanno. Il 15enne si è ferito con i botti.

Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, 54 ricoverati; Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo; Botti di Capodanno: giovane perde tre dita, dimesso dall’ospedale si ferisce di nuovo a un occhio.

Botti di #Capodanno. Un 24enne perde 3 dita per l'esplosione di un petardo: dimesso dall'ospedale a Napoli, si ferisce di nuovo a volto e occhio con un altro fuoco. A Milano gravi due 12enni: uno ha perso una mano, l'altro è stato colpito a petto e gambe. x.com