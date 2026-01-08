Si è giocato la riconferma contro l’Inter | spunta il retroscena dopo Napoli-Verona

Dopo il pareggio tra Napoli e Verona, emergono dettagli sul match che hanno inciso sulla classifica. La partita ha rappresentato un’occasione persa per la squadra azzurra, che ha visto ridursi il vantaggio sull’Inter di Chivu. Questo risultato apre nuovi scenari nella corsa allo scudetto e sottolinea l’importanza di ogni punto nelle fasi finali del campionato.

Il pareggio tra Napoli e Verona lascia l'amaro in bocca alla squadra azzurra, soprattutto per il fatto di aver perso terreno rispetto all'Inter di Chivu. I nerazzurri hanno battuto il Parma al Tardini, portandosi a +4 sui ragazzi di Antonio Conte e creando un distacco non da poco in vista dello scontro diretto che si terrà la prossima giornata di campionato. Napoli, Lang e le valutazioni di Conte. Diversi i giocatori che adesso sono finiti al centro delle valutazioni da parte dell'allenatore del Napoli. Tra questi c'è Noa Lang, ieri titolare contro il Verona ma non in grado di incidere come ci si aspettava.

