Si divertono a danneggiare gli scooter posteggiati | tre 16enni nei guai

Tre giovani di 16 anni, di cui due genovesi e uno straniero, sono stati denunciati dalla polizia nella notte tra domenica e lunedì 5 gennaio, dopo aver danneggiato alcuni scooter parcheggiati in città. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla predisposizione delle relative contestazioni. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare il patrimonio altrui e di mantenere comportamenti corretti in ambito pubblico.

Tre 16enni, due genovesi e uno straniero, sono stati denunciati dalla polizia intorno all'una di lunedì 5 gennaio. Sono accusati di danneggiamenti. Scooter danneggiati in via ZaraNella notte tra lunedì e martedì è arrivata al 112 la segnalazione di tre persone intente a danneggiare alcuni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Rubano uno scooter per smembrarne i componenti: nei guai due sedicenni Leggi anche: Senza patente né casco sullo scooter rubato: due 15enni nei guai La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Si divertono a danneggiare gli scooter posteggiati: tre 16enni nei guai - Tre 16enni, due genovesi e uno straniero, sono stati denunciati dalla polizia intorno all'una di lunedì 5 gennaio. genovatoday.it

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO AUTO DANNEGGIATE Volevamo commentare un fatto accaduto ieri sera a Montelepre in via Pellerito ,qualche persona indegna si diverte a danneggiare auto ,con graffi molto profondi,rottura di specchietti retrovisori,e gomme facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.