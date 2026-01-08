Si dimette il capo dell’inchiesta Onu sul regime venezuelano tutti i fondi dedicati contro Israele

Il capo dell'inchiesta Onu sul regime venezuelano si è dimesso, suscitando attenzione sulla situazione politica nel paese. Da oltre quattro anni, António Guterres non aveva più fatto riferimento ufficiale al Venezuela, segnando un rallentamento nelle dichiarazioni dell’ONU sulla crisi. Questa scelta si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale e di cambiamenti nelle priorità delle indagini e delle risposte diplomatiche.

In Ucraina si dimette il capo dello SBU Malyuk, responsabile delle principali operazioni di controspionaggio contro la Russia: ma è stato anche “l’arma” di Zelensky per sabotare le indagini sulla corruzione che hanno colpito il governo x.com

Ucraina, si dimette il capo dei servizi segreti Vasyl Malyuk Vasyl Malyuk ha annunciato le dimissioni da capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu), incarico ricoperto dal luglio 2022. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram dell’Sbu e rilanciata da - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.