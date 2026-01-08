Sì del Ministero al decreto Via per l' estrazione di gas a Bomba

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) relativo al progetto di estrazione di gas nell’area di Collesanto, a Bomba. Questa autorizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’intervento, che dovrà ora rispettare le normative ambientali vigenti e le eventuali prescrizioni stabilite nel provvedimento.

