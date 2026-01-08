Sì del Ministero al decreto Via per l' estrazione di gas a Bomba
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) relativo al progetto di estrazione di gas nell’area di Collesanto, a Bomba. Questa autorizzazione rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’intervento, che dovrà ora rispettare le normative ambientali vigenti e le eventuali prescrizioni stabilite nel provvedimento.
Via libera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al decreto di Valutazione di impatto ambientale (Via) per il progetto sull’estrazione di gas nell’area di Collesanto, a Bomba. È l'azienda LNEnergy a diffondere la notizia, accogliendo c con soddisfazione il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
