Si apre l’anno giostresco 2026 con la cerimonia di Offerta dei Ceri

Sabato 10 gennaio si dà il via all’Anno Giostresco 2026 con la ventottesima cerimonia di offerta dei ceri al Beato Gregorio X. L’evento, che include la donazione dei ceri in cattedrale, sarà accompagnato da uno spettacolo di Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo a partire dalle 18. Un momento di tradizione e cultura che apre ufficialmente il nuovo anno giostresco.

Sabato 10 gennaio si apre l'Anno Giostresco 2026 con la ventottesima edizione della cerimonia di offerta dei ceri al Beato Gregorio X e con la donazione dei ceri in cattedrale preceduta dallo spettacolo offerto da Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo a partire dalle 18.00.

