Sgominata una banda del finto maresciallo | truffe ad anziani per 200mila euro sette le misure cautelari emesse

È stata smantellata una banda specializzata in truffe ai danni di anziani, nota come il

ANCONA – Nove episodi di truffe agli anziani per un profitto di circa 200mila euro, in un “giro d’Italia” del raggiro da nord a sud che ha toccato anche la provincia di Ancona. Sono sette le misure cautelari in carcere – a cui nella mattinata odierna è stata data esecuzione – emesse dal gip di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari

Leggi anche: Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Truffa a due anziani: consegnano 10mila euro in gioielli a finto maresciallo.

Truffe agli anziani nel Milanese, sgominata la banda del "finto carabiniere". Ecco come agiva: il video - I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 persone accusate a vario titolo di ... notizie.tiscali.it

Blitz contro i furti nel Sulcis, sgominata una banda specializzata. Presi di mira supermercati e negozi, spaccate e colpi con auto rubate #ANSA x.com

Carbonia, sgominata banda dedita ai furti: sette misure cautelari I dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/01/07/carbonia-sgominata-banda-dedita-ai-furti-sette-misure-cautelari/ facebook