Servono davvero nuove leggi contro l'antisemitismo?

In Parlamento torna la discussione su un nuovo disegno di legge contro l’antisemitismo, sollevando domande sulla necessità di ulteriori normative. Dopo le polemiche sul testo presentato da Graziano Delrio del Pd, è importante analizzare se le leggi esistenti siano sufficienti a contrastare efficacemente i reati d’odio o se siano necessari interventi specifici e mirati.

Riprende in Parlamento la discussione su un nuovo disegno di legge in materia di antisemitismo. Dopo le polemiche sul testo presentato da Graziano Delrio del Pd, è lecito chiedersi perché si senta l'esigenza di nuove norme, visto che una legge contro i crimini d’odio esiste già. È in atto un'operazione politica che ha lo scopo di criminalizzare il dissenso e il movimento di solidarietà a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

