Servizi sanitari in carcere tra criticità e interventi | in un vertice il punto della situazione
Un incontro a Lecce ha riunito esperti e autorità per analizzare le criticità dei servizi sanitari nelle carceri. L’obiettivo è valutare lo stato attuale e le iniziative adottate per migliorare l’assistenza sanitaria ai detenuti. La discussione si focalizza sulle sfide esistenti e sulle strategie di intervento, con l’intento di promuovere un sistema più efficace e sostenibile, nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone detenute.
LECCE – Un vertice per fare il punto sulle criticità del servizio sanitario all’interno del carcere, ma anche sulle misure già messe in campo per arginarle.Questa mattina, c’è stata una riunione alla quale ha partecipato la direzione strategica di Asl Lecce, la direttrice del penitenziario, Maria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
