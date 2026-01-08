Servizi sanitari in carcere tra criticità e interventi | in un vertice il punto della situazione

Un incontro a Lecce ha riunito esperti e autorità per analizzare le criticità dei servizi sanitari nelle carceri. L’obiettivo è valutare lo stato attuale e le iniziative adottate per migliorare l’assistenza sanitaria ai detenuti. La discussione si focalizza sulle sfide esistenti e sulle strategie di intervento, con l’intento di promuovere un sistema più efficace e sostenibile, nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone detenute.

Servizi sanitari, aria di rivoluzione: "Sant’Antonino ancora in alto mare" - Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza un ordine del giorno per far tornare Fiesole nella società delle salute Nord Ovest e cercare una ... lanazione.it

I primi giorni dell'anno sono sempre un'occasione per fare i bilanci dell'anno precedente. Nel 2025 l’ULSS 7 Pedemontana si è messa al servizio di oltre 40.000 bambine e bambini. Quelli di loro che hanno fatto accesso ai servizi sanitari hanno ricevuto - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.